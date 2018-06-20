Израиль нанес авиаудар по сектору Газа

ВВС Израиля атаковали восемь целей в секторе Газа в ответ на массированный ракетный обстрел с территории анклава, сообщили в армейской пресс-службе.

По словам израильских военных, в ночь на среду палестинские боевики выпустили по югу Израиля не менее 18 реактивных снарядов, четыре из которых были перехвачены установками ПРО «Железный купол».

Информации о пострадавших с обеих сторон не поступало.

«Задействовав авиацию, армия обороны Израиля атаковала ночью еще восемь террористических целей в трех военных комплексах террористического движения ХАМАС в различных районах сектора Газа», – передает РИА «Новости» сообщение армии.

Напомним, в понедельник из сектора Газа по Израилю выпустили три ракеты.