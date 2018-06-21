Генсек ООН похвалил сборную России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пожелал успехов сборной России на ЧМ-2018 и отметил прекрасную организацию турнира.

«Надеюсь, что хорошие результаты российской сборной в первых двух играх продолжатся. Думаю, что вся Россия будет рада этому. Поздравляю вас с прекрасной организацией турнира», – передает ТАСС слова Гутерриша в ходе выступления в международном клубе «Валдай».

Он также подчеркнул, что сам продолжит болеть за сборную Португалии.

Напомним, ранее в понедельник российский президент Владимир Путин обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем тему выхода Вашингтона из Совета ООН по правам человека.