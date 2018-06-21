Путин и Гутерриш обсудили выход США из СПЧ ООН

Российский президент Владимир Путин обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем тему выхода Вашингтона из Совета ООН по правам человека, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Обсуждались в основном острые международные вопросы, затрагивалась ситуация с выходом США из Совета, другие острые вопросы», – приводит его слова ТАСС.

Песков отрицательно ответил на вопрос о том, обсудил ли российский лидер с генсеком ООН касающуюся Украины тему удерживаемых лиц.

Напомним, Антониу Гутерриш на этой неделе прибыл в Россию, чтобы встретиться с Путиным и посетить футбольный матч.

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