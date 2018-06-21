По факту гибели рабочего на стройке Крымского моста завели дело

По факту гибели рабочего при строительстве Крымского моста в мае 2018 года завели уголовное дело, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.

Как отмечается в пресс-релизе ведомства, дело по статье УК «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» заведено на машиниста крана филиала АО «Мостострой-11».

Гибель рабочего произошла 27 мая 2018 года, когда подозреваемый «в нарушение требований инструкции крановщика при развороте крана не убедился, что в зоне разворота отсутствуют посторонние лица».

В результате бетонщик организации получил травмы, не совместимые с жизнью: рабочего придавило к перильному металлическому ограждению рабочего моста нижним контргрузом крана. Мужчина погиб на месте.

Напомним, 15 мая движение по автодорожной части Крымского моста открыл президент Владимир Путин. Тогда отмечалось, что это было сделано за полгода до объявленного ранее срока. Через день открылся проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов через Крымский мост.