Назван размер индексации пенсий в 2019 году

В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 7%, сообщил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов во время заседания Государственной думы.

«Наша задача в следующем году – увеличить [ежемесячную] пенсию в среднем на 1 тыс. рублей», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, это существенный рост, превышающий уровень инфляции, что соответствует поручению президента Владимира Путина, озвученных в послании и в суперуказе.

«Такой рост составит рост пенсий примерно на уровне 7% к уровню текущего года», – сказал министр. Он напомнил, что прежде пенсии повышались, исходя из уровня инфляции предыдущего года, а по итогам 2018 года инфляция ожидается в 3%.

Силуанов также сообщил, что вскоре в Госдуму внесут основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики до 2021 года. Парламент рассмотрит их в июле.

Ранее Силуанов говорил, что Минфин ожидает инфляцию в 2018 году порядка 3%, а в 2019 году – около 4-4,5%, именно на столько и будут проиндексированы пенсии.