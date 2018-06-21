Россиянам могут перестать выплачивать компенсации за незастрахованное жилье

Россияне могут лишиться права на бесплатную компенсацию за жилье, утраченное при пожаре, наводнении или другом стихийном бедствии, если оно не было застраховано.

О таких изменениях говорится в поправках Минфина, подготовленных ко второму чтению в Госдуме, сообщают «Ведомости».

Таким образом власти якобы ищут законный способ заставить граждан страховать жилье от чрезвычайных ситуаций.

В поправках говорится, что без страховки граждане смогут получить взамен лишь жилье по договору социального найма, но только при условии, что у него нет иного благоустроенного жилого помещения и он признан малоимущим.

Данные о застрахованных жилищах будут внесены страховщиками в единую базу.

Также предполагается, что за утраченное жилье застрахованный получит деньги или жилье, если оно есть в жилищном фонде. Если жилье пострадало, но не было разрушено, то гражданин получит компенсацию от страховщика по договору и выплату от власти.

Страховщики назначат обязательный минимум ответственности по риску утраты жилье, но его размер пока не указан в документе Минфина.

При подготовке законопроекта речь шла о минимуме в 300 тыс. рублей, сообщил Александр Агапов из страховой компании МАКС. При минимальной компенсации в 300 тыс. рублей страховка может стоить 360 рублей в год – такой тариф фигурировал в комментариях разработчиков законопроекта, добавил он.

В Минфине заявили, что на первом этапе минимальный размер ответственности страховщика по риску утраты жилья, обязательный для всех договоров страхования, может быть около 20% средней стоимости жилья в регионе.

Размер максимальной компенсации будет определен правительством с учетом общей площади, года постройки, этажности, материала и местоположения жилья.

Правом определять тарифы и требования к страховщику наделят ЦБ. Представитель регулятора отметил, что банк будет пользоваться этим правом в случае необходимости.

Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс поддержал законопроект, так как он позволит государству избавиться от необходимости экстренно вскрывать запасы бюджета.

Юргенс оценил сборы от нового вида страхования в 14 млрд рублей в год.