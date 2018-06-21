Трамп рассказал о «любимчике» Москвы на американских выборах 2016 года

Глава Белого дома Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в Миннесоте, высказал предположение, что в Москве, вероятно, предпочли бы, чтобы на выборах президента Соединенных Штатов в 2016 году победила экс-госсекретарь Хиллари Клинтон.

По словам Трампа, «это было бы намного лучше для России», передает ТАСС.

«Они оглядываются назад и говорят: «Знаете, мы бы хотели, чтобы криводушная Хиллари выиграла эти выборы», – заявил хозяин Белого дома.

В то же время он отметил, что его администрация хочет «поладить» с Россией.

Напомним, в конце мая экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон принесла на церемонию вручения дипломов Йельского университета черную меховую шапку-ушанку с прикрепленной к ней красной звездой, серпом и молотом.