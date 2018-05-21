Клинтон принесла на выпуск юристов шапку-ушанку с красной звездой

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон принесла на церемонию вручения дипломов Йельского университета черную меховую шапку-ушанку с прикрепленном к ней красной звездой, серпом и молотом, сообщила телекомпания ABC.

Выступая с напутственной речью перед выпускниками, Клинтон продемонстрировала залу ушанку, сказав: «Если ты не можешь победить их, присоединяйся к ним», передает ТАСС.

Как отмечает телекомпания, таким жестом экс-госсекретарь США намекнула на свой проигрыш на президентских выборах 2016 года Дональду Трампу, в отношении которого в США проводится расследование о якобы имевшем место «сговоре» с представителями России.

«Я до сих пор думаю о выборах 2016 года. Я до сих пор сожалею об ошибках, которые совершила», – отметила 70-летняя Клинтон.

Ранее адвокат Трампа назвал срок завершения следствия по «российскому делу».