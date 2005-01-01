Госсекретарь США в беседе с Ким Чен Ыном признался в желании его убить

Американские журналисты узнали о шутке главы Госдепа Майка Помпео, озвученной в апреле на встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Колумнист Vanity Fair Эбигейл Трэйси написала о неожиданной детали встречи, о которой ей рассказал бывший подчиненный Помпео. По его словам, Ким Чен Ын напомнил Помпео о его заявлении в 2017 году, когда на тот момент глава ЦРУ высказался на тему «исчезновения» лидера КНДР.

В ответ Помпео не растерялся и пошутил, сказав, что по-прежнему пытается его убить. После этого оба мужчины рассмеялись.

В октябре Помпео ответил на вопрос о том, что произойдет, если глава Северной Кореи будет ликвидирован. «Что касается Ким Чен Ына, то, учитывая историю ЦРУ, если он исчезнет, я просто не буду об этом говорить», – отметил Помпео.

Напомним, 9 мая Помпео заявил, что провел «плодотворную» встречу с Ким Чен Ыном. Президент США Дональд Трамп сообщал, что после визита Помпео КНДР освободила троих арестованных американцев.