Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» найден мертвым в Петербурге

В Петербурге найден мертвым 67-летний грузинский актер Юрий Ароян, известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург».

Тело Арояна нашли в его квартире в Санкт-Петербурге, сообщает интернет-портал Nation News.

Причина смерти актера пока не раскрывается, однако соседи сообщили полицейским, что в последнее время Ароян много пил.

При первичном осмотре тела Арояна внешних признаков насильственной смерти не было обнаружено.

Отмечается, что в квартире артиста нашли оружие.

Юрий Ароян известен по ролям в таких сериалах, как «Бандитский Петербург», «Агент национальной безопасности», «По имени Барон» и «Улицы разбитых фонарей».

Также он появился в эпизодических ролях в лентах «Трое в лодке, не считая собаки», «Макар-следопыт», «Мой друг Иван Лапшин», «Тихое следствие» и «Господин оформитель».