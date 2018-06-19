Кремль анонсировал переговоры Путина с Мун Чжэ Ином

Президент Владимир Путин в пятницу проведет переговоры с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином, не исключено, что лидеры посетят один из матчей чемпионата мира по футболу, рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Целый рабочий день [Мун Чжэ Ин] будет с президентом [России], это будет государственный визит, официальный визит, будут и переговоры в узком составе, и переговоры в расширенном составе, предусмотрены протокольные мероприятия, подписание документов и заявления для средств массовой информации», – передает ТАСС слова Пескова.

На вопрос, планируют ли президенты посетить матчи чемпионата мира, представитель он ответил: «В настоящий момент в планах президента [Путина] пока [этого] нет, пока не позволяет ему рабочий график».

«Но вместе с тем ничего исключать нельзя», - добавил Песков.

Напомним, президент Путин пригласил в Россию главу Южной Кореи в феврале.

Администрация южнокорейского лидера 8 июня сообщила, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетит Россию с государственным визитом 21-23 июня.