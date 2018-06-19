Найден тайный аккаунт Порошенко в Facebook

Журналист телеканала «1+1» Александр Дубинский заявил, что глава Украины 4,5 года ведет аккаунт под псевдонимом Peter Lions с аватаркой мультяшного персонажа.

«Итак, на протяжении 4,5 лет Порошенко скрывался в Сети под псевдонимом Peter Lions. Петр Лев. С аватаркой Питера Пена. Как сказал один мудрый человек, с которым я обсуждал публикации Порошенко: «Он одновременно и «царь зверей», и «волшебник-супергерой». Это клиника для взрослого человека. У меня внук сейчас в таком же образе», – заявил Дубинский на своей странице в Facebook.

Он добавил, что на этой странице на Порошенко подписаны многие политики и бизнесмены, а также несколько членов его семьи.

«После моего поста о начале публикации скринов с личной страницы президента Порошенко в Facebook он эту страницу зачистил, а меня удалил из друзей. Придумать лучшее доказательство аутентичности сложно. Спасибо, Петр Алексеевич. Теперь можно приоткрыть карты и ваше очередное Incognito... Кстати, Петр Алексеевич, получил массу удовольствия, пока наблюдал, как вы чистили свою страницу сегодня до 2.35 ночи», – подытожил журналист.