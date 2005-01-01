Иностранцы между матчами ЧМ-2018 отдыхают в Крыму

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19 июня, вторник  |  Последнее обновление — 13:06  |  vz.ru
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Почему Россия скидывает американские облигации

России разонравились гособлигации СШАФото: US Department of the Treasury
Центробанк России совершил поистине беспрецедентный шаг. «Такого резкого снижения вложений в гособлигации США не было за все время наших вложений», – говорят аналитики. Одни эксперты утверждают, что подобный шаг стал прямым политическим ответом Москвы на введенные Вашингтоном санкции. Однако есть и другая, гораздо более прагматичная и выгодная для нашей страны версия. Подробности...
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Почему Путин предпочел Лукашенко футболу

Александр Лукашенко уже посмотрел один матч чемпионата вместе с Путиным и МедведевымФото: Алексей Дружинин//ТАСС
Во вторник вечером в Санкт-Петербурге играют футбольные сборные России и Египта, но на матче не будет Владимира Путина. Президент еще утром вторника улетит в Минск на встречу с Александром Лукашенко. Почему заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии для Владимира Путина важнее принципиального матча? Подробности...
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Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США

Крылатая ракета Х-22, а за ней и новейшая Х-32 – это настоящий кладезь тайн в плане военных возможностейФото: Jno/wikipedia.org
Военные аналитики США всполошились: российский сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 уже в конце этого года получит крылатую ракету Х-32, после чего военные объекты стран НАТО окажутся под угрозой неотразимого удара. Эта паника не зря. Более того, новая ракета может скрывать в себе еще ряд сюрпризов, крайне неприятных для Пентагона. Подробности...
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СССР оставил Латвии смертельно опасное напоминание о себе

Если ядерная катастрофа все-таки случится, убытки будут исчисляться сотнями миллионов евроФото: Лисицын Виктор/Фотохроника ТАСС
Ровно 20 лет назад был остановлен атомный реактор в латвийском Саласпилсе. Некогда он был гордостью советской науки, теперь на его месте запустение. Однако это не традиционная история про то, как бездарно разбазарили наследство СССР отделившиеся от него народы. Всё гораздо страшнее: халтура, глупость и нищета латвийской власти грозят теперь Прибалтике экологической катастрофой. Подробности...
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Что произошло с «загоревшимся» самолетом сборной Саудовской Аравии

Произошедшее с силовой установкой самолета саудовской сборной было не пожаром, а распространенным, но относительно безопасным сбоем работы двигателяФото: SaudiNT_RU/Global Look Press
Футбольная сборная Саудовской Аравии, совершавшая перелет на очередной матч из Петербурга в Ростов-на-Дону, пережила необычные и одновременно неприятные эмоции. Некоторые СМИ написали даже о том, что на двигателе самолета возник пожар. Что на самом деле произошло и почему из-под крыла аэробуса действительно вырывалось пламя? Подробности...
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Зачем киевским властям гей-парад

Сергей Худиев, публицист, богослов
Украинские социальные сети полны негодования по поводу жесткого разгона противников гей-парада, который состоялся в Киеве в это воскресенье. Парадокс ситуации в том, что побитые были горячими сторонниками Евромайдана. Подробности...
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Как избежать трагедий с неуправляемыми такси

Петр Шкуматов, общественный деятель
В итоге городское такси станет тем, чем и должно быть, а именно средним между каршерингом и владением автомобилем, а не конкурентом общественному транспорту. Подробности...
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Родина вас не бросит, сынки

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Кажется, украинцы начинают что-то подозревать. Бабченко двадцать дней находится в подвалах СБУ. Муждабаев под полным контролем украинских спецслужб, а мы прекрасно знаем, что это значит. Коротко о проделанной работе. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Самые эксцентричные болельщики ЧМ-2018

      Более двух миллионов болельщиков приехали в Россию, чтобы поддержать свои команды во время чемпионата мира по футболу. Гости из самых разных уголков планеты с помощью ярких и необычных образов создали в нашей стране атмосферу большого праздника. Газета ВЗГЛЯД выбрала самые интересные из них
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             19 июня 2018, 11:11
          Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Болельщики из Бразилии и Швейцарии прилетали в Крым после матча между сборными этих стран, прошедшего в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе международного аэропорта Симферополь.

          «Вчера после матча из Ростова-на-Дону в аэропорт Симферополя прилетали бразильцы. Куда и на сколько – мы не знаем. Также была группа болельщиков из Швейцарии: они летели из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург с пересадкой в Симферополе, они прилетели в обед, а вылет у них был вечером в 21.30 мск», – рассказал источник ТАСС.

          Тем временем председатель комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк рассказал, что встречался в понедельник с прилетевшими в Крым болельщиками из Бразилии.

          «Их интересовало, что это за такой кусочек российской земли, из-за которого такой политический бум во всем мире уже несколько лет. Они были очень удивлены инфраструктуре, новому терминалу аэропорта и тому, что в Крыму также идут трансляции чемпионата мира, можно их посмотреть», – сказал он.

          Черняк подчеркнул, что «бразильским болельщикам все понравилось», многие из них планируют после окончания ЧМ-2018 снова посетить Крым.

          По его данным, среди всех болельщиков по бронировке авиаперелетов в перерывах между матчами Крым занимает первое место в России.

          «То есть покупают билет на матч в Сочи или Ростове, затем есть перерыв на два дня, и (болельщики) летят на эти два дня в Крым. Им интересно посмотреть, что такое Крым. Туроператоры, которые готовят логистику для такого болельщика, предлагают посещение Крыма», – рассказал Черняк.


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