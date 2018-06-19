В Таиланде впервые с 2009 года казнили заключенного

Впервые с 2009 года в Таиланде был казнен преступник, сообщили местные СМИ.

Как сообщил во вторник Третий национальный телеканал страны, казнь при помощи смертельной инъекции состоялась накануне в бангкокской центральной тюрьме Банг Куанг, передает РИА «Новости».

Казненным стал 26-летний гражданин Таиланда, осуджденный в 2012 году за жестокое убийство 17-летнего студента. Злоумышленник нанес своей жертве 24 ножевых ранения и убежал, прихватив кошелек и мобильный телефон молодого человека.

Преступника поймали через несколько часов, а суд приговорил его к смертной казни. Позднее апелляционный и верховный суды Таиланда подтвердили приговор.

Напомним, в 2009 году король Таиланда помиловал гражданку Украины Викторию Мамонтову, которая была арестована в 2000 году за хранение наркотиков и приговорена к смертной казни.