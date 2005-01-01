Российское посольство резко ответило на требование США освободить осужденных

У Вашингтона нет морального права требовать от России освободить осужденных, в том числе за терроризм, тем более что сами США ведут «постоянную охоту» за российскими гражданами в третьих странах, говорится в заявлении посольства России в Соединенных Штатах.

Ранее госдеп США выступил с заявлением, где выразил озабоченность ростом в России числа людей, причисленных правозащитными организациями к заключенным по политическим и религиозным мотивам, и призвал власти России немедленно освободить их. В частности, назывались имена Олега Сенцова, Станислава Клыха, Александра Шумкова, Владимира Балуха, правозащитника Оюба Титиева и иеговиста Денниса Кристенсена.

«Россия неоднократно и недвусмысленно отвечала на пропагандистские «призывы» с Запада освободить тех или иных подследственных, подсудимых или осужденных в соответствии с нашим законодательством за различные тяжкие преступления. Официальный представитель госдепа и ряд американских законодателей, синхронно озвучившие сегодня эти требования, не могут не знать нашу принципиальную позицию. Мы отвергаем любые попытки вмешательства в наши внутренние дела», – передает РИА «Новости» заявление посольства России в Facebook.

В посольстве отметили, что все упомянутые были осуждены, в том числе, за терроризм.

«Не могут быть террористы «плохими» в США и «хорошими» – в России. Так мы никогда не победим терроризм. Стремление создать «островок безопасности» в своей стране за счет других государств – бессмысленная затея», – отмечается в сообщении.

В заявлении посольства указано, что понятия борьбы за свободу совести, вероисповедания и демократически ценности Вашингтон использует, когда надо оправдать структуры, признанные в других странах экстремистскими.

США не имеют морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить, особенно когда продолжается постоянная охота за российскими гражданами в различных, заявили в диппредставительстве.

«В этом контексте мы настаиваем на возвращении неправомерно осужденных, зачастую по приговорам, вынесенным на основании лишь сомнительных утверждений подставных агентов, российских граждан на родину. В первую очередь К. В. Ярошенко и В. А. Бута», – говорится в сообщении.

Напомним, 15 июня уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что за время голодовки украинский режиссер Олег Сенцов набрал два килограмма.