Западные химики поставили под сомнение названия открытых в России элементов

Западные ученые усомнились в «легальности» присвоения имен московию и теннессину, поскольку физики из Дубны и их зарубежные коллеги собрали якобы недостаточно свидетельств существования этих элементов, сообщает журнал Nature.

Как отметил заявил физик-ядерщик Клас Фалэндер из университета Лунда в Швеции, западные исследователи не имеют в виду того, что их коллеги опубликовали недостоверные данные, выразив уверенность, что рано или поздно результаты экспериментов по поискам следов московия и теннессина будут подтверждены, передает РИА «Новости».

«С другой стороны, наш анализ показывает, что цепочки их распадов не могут быть связаны так, как об этом изначально писали их первооткрыватели», – добавил Фалэндер.

Начиная с середины XX века, когда появились первые мощные ускорители частиц и ядерные реакторы, десятки групп ученых соревнуются в создании сверхтяжелых элементов, заполняя пустующие клетки в седьмой строчке таблицы Менделеева.

Благодаря усилиям отечественных и зарубежных физиков, в таблице до недавнего времени оставалось всего четыре места – элементы с порядковыми номерами 113, 115, 117 и 118. В гонке по их созданию, как признал Международный союз теоретической и прикладной химии (ИЮПАК) в 2016 году, победил коллектив российских и зарубежных физиков под руководством Юрия Оганесяна из Объединенного института ядерных исследований в Дубне (ОИЯИ).

Это открытие признали не все зарубежные ученые. Часть из них полагает, что подобное решение было неправильным или просто «преждевременным», поскольку Оганесян и его коллеги опубликовали недостаточное количество данных по московию-115 и теннессину-117.

Как считает Фалэндер, эти элементы не связаны между собой так, как об этом писали российские ученые-физики, и распады с превращениями этих элементов друг в друга идут по другому пути.

Недовольство других исследователей связано с тем, что Пауль Кэрол, глава совместного комитета ИЮПАК и отвечающего за присвоение имен и позиций в таблице Менделеева Международного союза теоретической и прикладной физики (ИЮПАП) одобрил публикацию статьи Оганесяна и его коллег, не посоветовавшись с ИЮПАП.

В результате глава ИЮПАП Сесилия Ярлског обвинила руководство ИЮПАК в «волюнтаризме» и желании перетянуть на себя всю славу. Позже она заявила, что подобные открытия должны оценивать не химики, а физики-ядерщики.

Физики из Дубны согласились с тем, что в комиссии не было ученых нужной квалификации, но при этом они подвергли сомнению то, что выводы Фалэндера и его команды ближе к истине, чем статья Оганесяна и его коллег.

В итоге ИЮПАК и ИЮПАП поменяли правила, по которым новые элементы могут попасть в таблицу Менделеева. Теперь эти заявки будет рассматривать не только совместная комиссия союзов, но и их главы, а публикации станет проверять независимая экспертная группа.

Напомним, в конце 2015 года ученые из японского института RIKEN признаны создателями 113-го элемента таблицы Менделеева, который, скорее всего, будет назван «японием».

Российские ядерщики из ОИЯИ назвали неожиданным решение объединенной комиссии ИЮПАК по 113-му элементу.