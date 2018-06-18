Массовая драка произошла на борту самолета Дублин – Ибица

Летевший из Дублина на остров Ибица самолет авиакомпании Ryanair совершил вынужденную посадку в Париже из-за беспорядков на борту, в которых приняли участие до 20 пассажиров.

По словам официального представителя перевозчика Робина Кили, из-за нарушивших порядок на борту трех пассажиров после взлета в субботу, 16 июня, самолет запросил экстренную посадку в Париже. Когда судно приземлилось, дебоширов вывели с борта, после чего их задержала полиция, а самолет продолжил полет в пункт назначения, передает РИА «Новости» со ссылкой на ирландский новостной портал TheJournal.

Между тем, как заявил капитан воздушного судна, до вылета три пассажира, о которых идет речь, употребляли спиртные напитки в терминале Дублина, а всего же в беспорядках на борту участвовали до 20 пассажиров.

Капитан судна отметил, что самолет изменил маршрут, чтобы гарантировать безопасность пассажиров.