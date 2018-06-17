Журналисту Грэму Филлипсу отказали в аккредитации на ЧМ по футболу

Британский журналист, блогер и стрингер Грэм Филлипс, известный своими позитивными сюжетами о России и ополченцах Донбасса, рассказал, что ему отказали в аккредитации на чемпионат мира по футболу.

«Пресс-центр чемпионата мира по футболу в Москве отказался дать мне аккредитацию на ЧМ, несмотря на то, что ранее я был утвержден», – сообщил он в Facebook.

Филлипс добавил, что билеты на матчи он в любом случае покупает самостоятельно и будет следить за ЧМ как обычный болельщик.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее сообщалось, что иностранные журналисты, прибывшие в Сочи для освещения чемпионата мира по футболу, оказались впечатлены царящей в городе атмосферой, гостеприимностью и созданными для их работы условиями.