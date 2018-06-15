Россельхознадзор запретил ввоз животных из Армении

С 14 июня Россельхознадзор ввел запрет на ввоз в Россию всех видов животных из Армении.

Ведомство сообщает, что временные ограничения коснутся также рептилий, птиц, амфибий и гидробионтов (организмы, постоянно обитающие в воде, а также те, кто живет в воде часть жизненного цикла – ВЗГЛЯД), сообщает РИА «Новости».

Такое решение приняли, чтобы защитить Россию от опасных заболеваний, которые являются общими для людей и животных.

«Исключение составляют перемещаемые владельцами для личного пользования собаки, кошки, хорьки, фретки, норки, а также попугаи и канарейки в количестве не более двух голов», – сообщили в Россельхознадзоре.