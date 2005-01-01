Мужчина разделся перед Тимошенко во время ее выступления

В Киеве мужчина решил раздеться перед главой партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко во время ее выступления на форуме «Новый курс Украины».

Мужчина поднялся на трибуну и вручил Тимошенко букет цветов, после чего признался в любви и попросил сохранить европейский курс Украины, передает RT.

«Я вас очень люблю. Я вам очень верил. Я надеюсь. Мы хотим в Европу», – сказал он.

После мужчина оголил торс, одновременно заявив, что надеется на исполнение обещаний со стороны Тимошенко.

Отмечается, что на спине мужчины была нанесена трудноразличимая надпись.

Напомним, в июле 2017 года активистка феминистической организации Femen появилась с голой грудью на заседании с участием президентов Белоруссии и Украины Александра Лукашенко и Петра Порошенко, попытавшись сорвать церемонию подписания документов между лидерами двух стран.