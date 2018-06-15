Forbes назвал самых богатых жен российских чиновников

Деловой журнал Forbes представил рейтинг самых богатых жен российских чиновников, чей годовой доход составляет более 50 млн рублей.

На вершине рейтинга Forbes оказалась супруга зампреда комитета Госдумы по энергетике, коммуниста Александра Некрасова – Елена. Ее доход в 2017 году составил 2,3 млрд рублей. Жена депутата-единоросса Дмитрия Саблина Алла с 698 млн рублей заняла вторую строчку. На третьем месте расположилась жена еще одного члена фракции «Единая Россия» в Госдуме, Алексея Красноштанова – ее доход составил 670 млн рублей (имя избранницы Красноштанова Forbes не указал).

На четвертом месте жена депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Петрова. В 2017 году Ольга Петрова заработала 332 млн рублей. Пятую строчку заняла супруга сенатора от Ставропольского края Леонида Гаевского – Ольга получила за год 308 млн рублей, пишет Ura.ru.

Также впервые в рейтинг вошли жены депутатов Госдумы Рахима Азимова и Алексея Веллера. За год доход супруги Веллера увеличился в десятки раз: если в 2016 году она заработала около 250 тыс. рублей, то в 2017 году уже 52,1 млн рублей. Супруга Азимова за это время увеличила свой заработок больше чем в семь раз, она задекларировала 66 млн рублей.

Общий доход вошедших в список жен составил почти 6 млрд рублей. Подавляющее большинство – это жены депутатов Государственной думы от партии «Единая Россия». В рейтинг также вошли супруги министров и только одна жена сотрудника Администрации президента, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова – фигуристка Татьяна Навка, которая за год заработала почти в 14 раз больше самого Пескова.