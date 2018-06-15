Высочайший в мире небоскреб окрасился в цвета флага России

Подсветка небоскреба «Бурдж-Халифа» в Дубае приобрела цвет российского флага после победы сборной нашей страны над Саудовской Аравией в стартовом матче чемпионата мира по футболу.

Видео опубликовал спортивный журналист Владимир Стогниенко в Twitter. Здание подсвечивается в цветах российского триколора и показывает счет матча Россия – Саудовская Аравия.

На небоскребе «Бурдж-Халифа» планируется показывать результаты всех матчей чемпионата, который проходит в России.

«Бурдж-Халифа» – небоскреб высотой 828 метров, самое высокое сооружение в мире.

Напомним, сборная России в матче открытия ЧМ-2018 в столичных «Лужниках» разгромила команду Саудовской Аравии. Феноменальный результат игры признали и британские СМИ, отметив, что российская сборная показала сенсационный результат.