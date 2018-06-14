На Байконуре опровергли гибель дерева Гагарина

Посаженное первым космонавтом Юрием Гагариным дерево на Байконуре находится в отличном состоянии, сообщили на космодроме.

«Дерево Гагарина находится в отличном состоянии и даже не сохнет, несмотря на байконурский климат. А вот с деревом Валерия Быковского, одновременно с которым летала Валентина Терешкова, действительно случилась неприятность. Оно высохло пару лет назад и вместо погибшего высадили новый маленький карагач», – сообщил источник на Байконуре, передает РИА «Новости».

По его словам, дерево Гагарина цветет. Его можно увидеть на опубликованных Роскосмосом фотографиях.

Ранее летчик-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала о том, что на аллее космодрома Байконур засыхает дерево, посаженное первым космонавтом Юрием Гагариным.