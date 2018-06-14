Московская пенсионерка застала врасплох журналиста из Бразилии

Бразильский журналист и российская пенсионерка не поняли друг друга, но она поцеловала его в щеку, после чего несколько раз безуспешно спросила, по какому каналу ее покажут.

Видео прямой трансляции с участием корреспондента бразильского подразделения телеканала Fox Sports Джексона Пинейро и московской пенсионерки попало на YouTube.

Во время недолгой беседы женщина пыталась узнать, из какой он страны, по какому каналу ее покажут, и на каком языке он с ней говорит, поскольку корреспондент знал только одно слово по-русски – «спасибо».

Пенсионерка несколько раз прокричала в камеру «Россия – вперед!». Услышав слово «Бенджамин» (ведущий в студии, к которому обращался Пинейро), женщина произнесла: «Обалдеть! Я поняла, все поняла». После этого она уточнила, разговаривает ли корреспондент по-английски и поцеловала его в щеку, застав мужчину врасплох.

На протяжении всего разговора ведущий, корреспондент и пенсионерка смеялись, но никакой конструктивной беседы у них не получилось.

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