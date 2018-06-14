Эксперт НИУ ВШЭ объяснил, почему сейчас лучшее время для пенсионной реформы

Директор по социальным исследованиям НИУ ВШЭ Лилия Овчарова Овчарова не согласна с тем, что на рынке труда не найдется работы для пожилых людей. «Речь же не идет о том, что всех этих людей уволят. Они продолжат работать там, где работали», – прокомментировала она повышение пенсионного возраста в России.

«Пенсии у неработающих граждан, а это единственный источник доходов, в нашей стране низкие. Повышение пенсионного возраста высвободит ресурсы, которые позволят индексировать пенсии выше инфляции. Других ресурсов у государства для этого нет», – говорит директор по социальным исследованиям НИУ ВШЭ Лилия Овчарова.

Ранее премьер Дмитрий Медведев рассказал, что увеличение пенсионного возраста позволит индексировать пенсии почти на 1000 рублей в год, тогда как в последние годы пенсии росли лишь на 400-500 рублей.

По мнению Овчаровой, сейчас самое лучшее время для того, чтобы реализовать непростую пенсионную реформу. «Сейчас хорошее окно возможностей, чтобы это сделать. Численность людей, которые выходят на пенсию в ближайшие пять лет, будет минимальной. Поэтому если делать это сейчас, то негативные последствия будут минимизированы», – считает эксперт.

К тому же для повышения пенсионного возраста имеются также и демографические основания. «Примерно 60% пенсионеров продолжают работать в первые два года после наступления пенсионного возраста. Потом, правда, численность сокращается. Но если мы выполним все другие показатели по повышению продолжительности жизни, то эта мера станет крайне необходимой», – считает директор по социальным исследованиям НИУ ВШЭ.

Овчарова не согласна с тем, что на рынке труда нет работы для пожилых людей. «Речь же не идет о том, что всех этих людей уволят. Они продолжат работать там, где работали. У нас же как раз-таки увольняют людей, потому что наступает пенсионный возраст (а не потому, что человек не может работать – прим. ВЗГЛЯДа)», – объясняет она.

Опасения же, что пожилые работники станут отбирать рабочие места у молодежи, не обоснованы. «Рабочие места для молодых и рабочие места для людей старшего возраста не пересекаются. Это разные по содержанию и по качеству рабочие места. Там, где работаю люди старшего возраста, молодые, как правило, не работают. Например, когда речь идет о водителях, продавцах, социальном обслуживании, о таких массовых профессиях, то это в основном рабочие места для старшего поколения. Молодые на них не пойдут, они идут работать в IT, в консалтинг, недвижимость, то есть в более высокотехнологичные отрасли. Поэтому ожидать негативных последствий для молодых и высвобождения большего людей старших возрастных групп не стоит. Исследования показывают, что если такие является и будут, то они будут носить точечный характер, но на макроуровне будут не заметны», – заключает директор по социальным исследованиям НИУ ВШЭ.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, какие именно изменения ждут пенсионеров. В четверг Медведев заявил, что кабмин предлагает поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Реформа по повышению пенсионного возраста будет поэтапной и начнется с 2019 года.

При этом правительство предлагает предоставить возможность гражданам, имеющим стаж 45 лет, выйти на пенсию на два года раньше. Также правительство сохранит льготы пенсий для работающих на вредных производствах, инвалидов первой группы, инвалидов детства и ряда других.

Президент России Владимир Путин, говоря о возможном повышении пенсионного возраста в рамках прямой линии, напомнил, что «всегда относился к этому в высшей степени осторожно и аккуратно». Он также назвал одной из ключевых задач российского правительства улучшение благосостояния и повышение уровня дохода пенсионеров.