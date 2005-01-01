Принадлежащие братьям Магомедовым акции «Суммы» арестованы

Преображенский суд Москвы арестовал акции группы «Сумма», принадлежащие Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову.

«Наложен арест на акции группа «Сумма», – сказала пресс-секретарь суда Александра Максимова, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе Тверской суд Москвы наложил обеспечительный арест на четыре автомобиля, две квартиры и долю в уставных капиталах юридических лиц в рамках уголовного дела в отношении совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова.

В конце марта суд санкционировал арест Зиявудина Магомедова. Позже были арестованы его брат Магомед Магомедов и гендиректор фирмы «Интекс» группы «Сумма» Артур Максидов. Совладельцы «Суммы» подозревались в хищениях, растрате и создании преступного сообщества. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.