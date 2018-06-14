Обвинения против Сталлоне в домогательствах переданы в прокуратуру

Прокуратура Лос-Анджелеса приступила к рассмотрению дела о сексуальных домогательствах, в которых якобы замешан американский актер Сильвестр Сталлоне, пишет Hollywood Reporter со ссылкой на представителя надзорного ведомства Грега Рислинга.

Рислинг сообщил изданию, что полиция города Санта-Моника передала дело Сталлоне в прокуратуру в среду, передает РИА «Новости».

Напомним, в конце прошлого года женщина, обвинившая голливудского актера Сильвестра Сталлоне в изнасиловании, которое произошло около 30 лет назад, подала на него заявление в полицию города Санта-Моника. Сам Сталлоне, которому сейчас 71 год, отрицает свою вину.