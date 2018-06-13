Эрмитажный кот-оракул дал прогноз на первый матч России на ЧМ

Кот-предсказатель Ахилл из Эрмитажа выбрал сборную России фаворитом первого матча на чемпионате мира по футболу.

Так, Ахилл во время процедуры предсказания, которая проходила в городском пресс-центре ЧМ-2018, после некоторых раздумий выбрал миску с кормом с флагом России, передает ТАСС.

Напомним, матч открытия турнира между командами России и Саудовской Аравии состоится в Москве на стадионе «Лужники» 14 июня.

Ахилл был выбран оракулом ЧМ-2018 в марте. В 2017 году на Кубке конфедераций этот кот предсказал в первом матче турнира победу сборной России над Новой Зеландией. Россияне выиграли со счетом 2:0.