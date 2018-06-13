Додон отправится на ЧМ-2018 за свой счет

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что полетит на чемпионат мира по футболу в Россию эконом-классом за свой счет.

«По приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина вылетаю с визитом в Москву для участия в церемонии открытия Чемпионата мира по футболу-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля», – написал Додон на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в ходе его визита запланированы встречи с официальными лицами из России и других стран, в том числе встреча с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.

В комментариях, закрытых от большинства пользователей, президент Молдавии сообщил, что летит в Россию эконом-классом за свой счет. Причин такого решения он не назвал.

Ранее сообщалось, что для участия в церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Москву прибудут главы ряда государств; президент Владимир Путин проведет с ними отдельные встречи. Некоторые лидеры прибудут позже, чтобы посетить матчи своих команд.