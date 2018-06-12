Главы регионов вручили паспорта школьникам в День России

Первые паспорта жителям Алтайского края вручил временно исполняющий обязанности губернатора Виктор Томенко.

Из рук главы региона паспорта получили 19 школьников края, сообщает «Алтайская правда».

В регионе в честь праздника проходит фестиваль традиционной культуры, который, по словам Томенко, «помогает укреплять нити, связующие настоящее и прошлое, поддерживает тех людей, которые занимаются сохранением и изучением исторического наследия».

В Красноярском крае врио губернатора Александр Усс вручил паспорта 50 лучшим школьникам в большом зале правительства края, передает ИА REGNUM. Школьники также получали паспорта их рук начальника ГУ МВД по Красноярскому краю Александра Речицкого.

«Совсем скоро вы окончите школу, будете определять, где вам учиться, жить и работать, но я уверен, что где бы вы ни оказались, всегда будете неразрывно связаны со своей малой родиной. Через пару десятков лет вы будете определять будущее нашего края и страны, и мы надеемся, что оно окажется в надежных руках», – сказал Усс.

В Якутии паспорта школьникам вручил врио главы республики Айсен Николаев. Документы получили восемь человек. Он отметил, что Якутия может стать одним из лидеров развития страны. «Уверен, что у нас для этого есть все: человеческий капитал и богатства недр, крепкие традиции и устремление в будущее. Все вместе мы сможем сделать ее сильной и процветающей, Россию – мощным и авторитетным государством», – сказал он.

Во время празднования Дня России в Свердловской области парашютисты прыгнули с флагом страны. А в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре организован массовый запуск воздушных змеев в небо.