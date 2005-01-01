Трамп с Ким Чен Ыном собрались подписать документы

Глава американского государства Дональд Трамп сообщил, что намерен подписать документы с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Мы прямо сейчас идем на подписание», – приводи РИА «Новости» слова американского президента.

При этом не уточняется, какие документы имеет в виду глава Белого дома.

Трамп заявил, что встреча прошла «лучше, чем можно было ожидать», стороны достигли «большого прогресса».

Трамп и Ким Чен Ын завершили совместный рабочий обед и вышли на прогулку.