Кадыров приветствовал сборную Египта в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с приветственным обращением к сборной Египта, которая прибыла в республику, где будет базироваться во время Чемпионата мира по футболу; египетская команда – соперник сборной России на турнире.

Кадыров сообщил, что египтяне прибыли в Чечню в 13.25 в воскресенье. Прилетел в том числе главная звезда сборной Египта, нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах.

«Любители футбола очень рады, что футболист восстанавливается, намерен принять участие в играх Чемпионата мира – 2018. Грозный радушно и торжественно встретил гостей. На всем пути следования на огромных щитах слова приветствия», – написал он в своем Telegram.

По его словам, команда разместилась в пятизвездочном отеле The Lokal, а тренироваться будет на спорткомплексе «Ахмат – Арена».

Чемпионат мира начнется 14 июня игрой сборных России и Саудовской Аравии. Сборная Египта, как и сборная Уругвая, также являются соперниками россиян по группе А.