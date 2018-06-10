Посол рассказал об ухудшении жизни русской диаспоры в США

Кампания по дискредитации России, которая развернута в США, осложнила жизнь русскоговорящей диаспоры в этой стране, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Российско-американские отношения серьезно ухудшились. В информационном пространстве продолжается беспрецедентная кампания дискредитация нашей страны, ее роли и места в мире, что не может не отражаться на жизни диаспоры», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что посольство России поднимает озабоченности диаспоры в ходе встреч с представителями администрации США – в Белом доме и Госдепе.

В пятницу экс-посол США в СССР Джек Мэтлок заявил, что скандал о «российском вмешательстве» является попыткой демократов скрыть от американцев реальные проблемы страны.