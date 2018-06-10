Выпускники военной академии Одессы подрались из-за розовой БМД

В Одессе выпускники военной академии подрались из-за того, что кто-то раскрасил памятник БМД в розовый цвет, сообщил источник.

После торжественного выпуска в ночь со 2 на 3 июня неизвестные раскрасили памятник боевой машины десанта в розовый цвет. Выпускники десантного факультета не стали разбираться, кто в этом виноват, а устроили избиение выпускников факультета материально-технического обеспечения, сообщает 368.media.

В итоге троих выпускников госпитализировали в нейрохирургическое отделение военно-медицинского клинического центра Южного региона.

Официальной информации по поводу инцидента и состояния здоровья выпускников военной академии до сих пор нет.