Принадлежащие ФАНО институты РАН переданы Министерству науки

Принадлежавшие Федеральному агентству научных организаций (ФАНО) институты РАН были переданы в ведение Министерства науки и высшего образования.

«Отнести к ведению министерства науки и высшего образования Российской Федерации организации, ранее находившиеся в ведении упраздняемого ФАНО России», – указано в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации, передает РИА «Новости».

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Миннауки ликвидировать ФАНО до конца 2018 года.



«Определить Министерство науки и высшего образования России федеральным органом исполнительной власти, ответственным за проведение ликвидационных мероприятий по упразднению ФАНО России», – говорится в распоряжении премьера.

Завершить ликвидационные мероприятия необходимо до 31 декабря 2018 года.

Председателем ликвидационной комиссии ФАНО назначен замруководителя агентства Денис Бриль. Медведев поручил ему оказать содействие служащим и работникам агентства в трудоустройстве в Миннауки и другие федеральные органы исполнительной власти.



Смета расходов на проведение ликвидационных мероприятий должна быть составлена Миннауки по согласованию с Минфином и утверждена в течение месяца.

Ранее СМИ писали, что руководство РАН подготовило письмо президенту Владимиру Путину по поводу обеспокоенности будущими отношениями между РАН и новым Министерством науки и высшего образования, которое возглавил бывший руководитель ликвидированного ФАНО Михаил Котюков, а также по поводу других вопросов. В РАН опровергли данные о письме Путину.