Акция ОНФ «Парад семьи» стартовала в России

Общероссийский народный фронт 1 июня проводит в российских регионах праздничные шествия, приуроченные к Международному дню защиты детей.

В акции принимают участие многодетные семьи, супружеские пары со стажем, молодые супруги и будущие родители. Участники шествия в полном составе своей семьи проходят по улицам с шарами и транспарантами. В программе акции – мастер-классы по созданию «семейного древа» и концертно-развлекательные программы с конкурсами, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Идея проведения шествия «Парад семьи» – гражданская инициатива, которая реализуются во многих городах. Так, активистами ОНФ в Мурманске и Хабаровске организованы шествия пар молодоженов с регистрацией брака 1 июня 2018 года. В Красноярске парад проходит в рамках детского карнавала, молодые семьи запускают воздушных змеев и принимают участие в семейных конкурсах.

В Нарьян-Маре после семейного шествия для участников парада организован музыкальный конкурс частушек и кулинарный конкурс. В Махачкале в шествии примут участие молодые, пожилые и многодетные семьи, а также будущие родители, а для детей будет организован мастер-класс по созданию семейного древа. В Чите более 200 семей торжественно проходят в праздничной колонне, а после шествия любой желающий может принять участие в мастер-классе по созданию семейного дерева, семейных конкурсах и спортивных соревнованиях.

«Сегодня в Чите мы впервые проводим парад семьи. Надеюсь, что мы учредим новый праздник, на котором будут чествовать людей, показавших своей жизнью и собственным примером, красоту и величие супружества! Семей, приветствующих традиционный образ жизни – живущих в браке, стремящихся сохранить и популяризировать семейные традиции», – сказал актер и участник акции ОНФ Андрей Мерзликин.

Шествие также проходит в Симферополе, Ульяновске, Кургане, Челябинске, Ханты-Мансийске, Санкт-Петербурге и Владивостоке.

«Парад семьи» – это первая акция, которая проходит в рамках патриотического проекта ОНФ «С чего начинается Родина». В День России, 12 июня, активисты ОНФ запустят всероссийский опрос, который выявит героев, места и события, важные для жителей конкретных территорий. За этим последует народное голосование, которое закрепит ключевые местные символы. Это позволит развивать патриотизм россиян. Именно с любви к родным местам начинается любовь к Родине, и каждый человек чувствует свою сопричастность судьбами страны, отмечают в ОНФ.

Также в Международный день защиты детей в регионах России команды «Молодежки ОНФ» организуют мастер-классы по пеленанию младенцев и изготовлению воздушных змеев. Этой акцией «Молодежка ОНФ» хочет напомнить, что семья чрезвычайно важна для каждого, и не стоит бояться, сомневаться, откладывать ее создание на более поздний срок. Акция пройдет более чем в 60 регионах России.

Напомним, что задачу «укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации» поставил в новом «майском указе» президент России, лидер ОНФ Владимир Путин.