В Мытищах загорелись два ангара со стройматериалами

Два ангара со стройматериалами горят в Мытищах, огнем охвачены 3, 5 тыс. кв. метров.

«По предварительным данным, недалеко от МКАД на Осташковском шоссе возник пожар в ангаре», – сказал источник ТАСС в экстренных службах.

На место выехали пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС Москвы и Московской области.

Пожар возник на территории двух ангеров, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник. Площадь пожара составила 3,5 тыс. кв. метров.

Уточняется, что один ангар размером 50 на 30 метров горит на площади 1500 кв.метров, второй – размером 50 на 40 метров – частично.

Причины возгорания пока неизвестны.