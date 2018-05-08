Суд освободил досрочно организатора убийства депутата Юшенкова

Верховный суд республики Мордовия освободил условно-досрочно Михаила Коданева, который был приговорен к 20 годам лишения свободы за организацию убийства депутата Госдумы Сергея Юшенкова, одного из лидеров партии «Либеральная Россия».

Коданев отбывал срок в мордовской колонии. Его адвокат Александр Мартынов заявил, что занимался этим делом с декабря 2016 года. Ходатайство на УДО подавалось дважды, однако суд отказывал, сообщает «Столица С».

«Однако Верховный суд РФ встал на сторону моего клиента, и постановил, что все решения нижестоящих инстанций – необоснованны. Несмотря на это, Зубовополянский районный суд нам вновь отказал в УДО, и вот сегодня, 8 мая Верховный суд РМ отменил это решение, и выпустил на свободу моего подзащитного», – заявил Коданев.

Юшенков был убит 17 апреля 2003 года. Убийство организовал Коданев, председатель крыла партии, лояльного олигарху Борису Березовскому. Коданев не признал вину, утверждал, что к убийству причастен Березовский и его деловой партнер Бадри Патаркацишвили.