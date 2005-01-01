Путин иронически напомнил Зюганову о роли КПСС в распаде СССР

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Госдумы напомнил лидеру КПРФ, что именно «под чутким руководством» КПСС Советский Союз прекратил свое существование.

«Действительно, под руководством Коммунистической партии СССР наша страна, Советский Союз, достигла очень больших вершин. И Геннадий Андреевич перечислил многие из них – это и космос, и ядерный щит и так далее. Геннадий Андреевич не упомянул только одного: под чутким руководством Коммунистической партии Советский Союз прекратил свое существование», – передает слова Путина ТАСС.

Так он прокомментировал выступление Зюганова на заседании Госдумы.

Путин отметил, что радоваться здесь нечему, однако это «исторический факт», и только КПСС руководила этим процессом – роль этой партии была даже закреплена в Конституции Советского Союза.

Он добавил, что сил влияния на этот процесс «со стороны было много», однако «КПСС была во главе», и историческое событие состоялось «руками лидеров КПСС».

Ранее депутаты Госдумы выступили за утверждение Дмитрия Медведева на посту премьер-министра. При этом КПРФ выступила против.