Баннер с собакой к 9 мая возмутил кемеровчан

Фермер из Кемеровской области Александр Аксюткин поздравил земляков с Днем Победы, размесив в поселке Тисуль баннеры с фотографией своей собаки.

Как отмечает местное издание «Ваш город», появившиеся в Сети снимки странных плакатов вызвали возмущение пользователей.

Как заявил глава поселка Тисуль Александр Аксюткин, местный фермер разместил баннеры с изображением его личной собаки.

«Я уже претензию написал, сейчас повезу. Но он (фермер, – прим. ВЗГЛЯД) улетел на чемпионат мира по хоккею. Пытался до него дозвониться, но он за рубежом», – заявил местный глава.

По словам Аксюткина, фермер размесил скандальные плакаты на двух зданиях.

Глава поселка также считает баннеры неуместными. Однако если администрация снимет их самовольно, не исключено, что бизнесмен подаст в суд.

Отметим, это не первый случай с использованием скандальной атрибутики к Дню Победы в этом году.

Так, ранее в Саратове местный общественник Сергей Авезниязов сообщил, что на акции «Бессмертный полк» в областном центре будет распространяться «патриотический шоколад» с изображением на фантиках наград времен Великой отечественной войны, сообщает издание «Свободные новости».

Идею поддержал глава региональной общественной палаты Александр Ландо. Он в частности предложил дополнить коробку со «съедобными орденами» рассказом о каждой изображенной награде.

Таким образом авторы идеи решили приобщать к военной истории самых маленьких, но в результате получили волну критики со стороны общественности.