В Иерусалиме появится площадь имени Трампа

Мэр Иерусалима Нир Баркат заявил о намерении назвать площадь возле посольства США в честь американского лидера Дональда Трампа.

Официальное название будет звучать как «Площадь Соединенных Штатов в честь президента Дональда Трампа», сообщает Jerusalem Post со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

«Именно так Иерусалим возвращает любовь президенту и жителям США, которые поддерживают государство Израиль», – сказал Баркат.

По его словам, это благодарность за то, что Трамп решил признать Иерусалим столицей еврейского народа, «встал на сторону исторической правды» и поступил правильно.

Официальная церемония переименования с участием представителей США пройдет в будущем, отмечает пресс-служба.

Площадь, которую переименуют в честь Трампа, расположена на стыке улицы Дэвида Флюссера и улицы Кфар-Эцион.

Напомним, в декабре 2017 года американский президент Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о последствиях данного решения Трампа.