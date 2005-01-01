Умер писатель Михаил Герман

В возрасте 85 лет скончался советский и российский писатель, искусствовед Михаил Юрьевич Герман.

Об этом сообщил заведующий отделом новейших течений Государственного Русского музея Александр Боровский на своей странице в Facebook.

«Когда общаешься часто, не думаешь о масштабе личности своего сотрудника, собеседника. Мы только начинаем осознавать: ушел крупнейший искусствовед нашего города, безупречный, ничем себя не запятнавший рыцарь профессии», – отметил Боровский.

Михаил Герман является автором свыше 50 книг и многочисленных публикаций в печатных СМИ, посвященных проблемам истории и развития искусства.

Герман был членом Международной ассоциации художественных критиков, Международного совета музеев, ПЕН-клуба, а также Союза российских писателей.