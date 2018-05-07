В Крыму ответили на план Киева по борьбе с «российской агрессией» на полуострове

Заявление Киева о том, что он собирается бороться с «российской агрессией» в Крыму, пустые и вызывают только смех, заявил заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Подобное поведение уже никого не удивляет. Складывается впечатление, что на Украине пытаются переключить внимание своего народа на какие-то внешние несуществующие проблемы для того, чтобы отвлечь их от происходящего в стране. Это пустые заявления, которые на сегодняшний день у граждан Крыма вызывают только смех», – передает его слова RT.

Гемпель заметил, что в Крыму дружелюбно настроены к украинскому народу и не видят никакой агрессии. Однако Киев вместо того, чтобы попытаться выстроить диалог, создает конфликт, чтобы «удержаться у власти и иметь возможность и дальше обманывать и грабить свой народ».

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отметил, что «во всем, что касается заявлений, публикаций, докладов президенту Порошенко, украинским чиновникам храбрости не занимать», однако когда вопрос встает ребром, то у «героев» оказывается «заячье сердце».

«Нас постоянно пугают какими-то актами возмездия, деоккупацией, ракетными обстрелами, но как только наша сторона начинает принимать меры к отражению агрессии на границе, то сразу тон украинских стратегов меняется: мол, вы нас не так поняли, мы в вас не целились, только не стреляйте», – отметил Бальбек.

Украинские заявления он охарактеризовал выражением, использующимся на флоте: ложный аврал.

Ранее постпред президента Украины в «автономной республике Крым» Борис Бабин заявил, что Киев разработал меры по противодействию «российской агрессии» в Крыму.