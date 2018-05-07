СК занялся делом об отравлении таллием

Дело о массовом отравлении токсичным таллием на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе (ТАНТК) им. Бериева передано для дальнейшего расследования в СК, сообщил адвокат Александр Попков.

В СК по Ростовской области информацию адвоката подтвердили.

«Данное уголовное дело передано в следственное управление СК по Ростовской области для дальнейшего расследования в связи с широким общественным резонансом», – передает РИА «Новости» слова старшего помощника руководителя регионального управления СК Галины Гагалаевой.



По словам Попкова, обвиняемый в данный момент отказался от признательных показаний.

Ранее сообщалось, что по факту отравления было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).

Вместе с тем в пресс-службе авиазавода заявили, что информация о десятках отравившихся таллием сотрудников не соответствует действительности.

Напомним, 4 апреля источник в силовых структурах региона сообщил, что подозреваемого в отправлении сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Бериева таллием задержали в Ростовской области.