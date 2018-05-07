Госпитализирована Оксана Фандера

Актриса Оксана Фандера доставлена в московскую клинику с острой болью в животе. Она отказалась оставаться в больнице, заявив, что будет лечиться в частной клинике.

«Известную актрису Оксану Фандеру доставили в столичную клинику с острой болью в животе. Врачи диагностировали у Оксаны острый панкреатит. Уже во время подготовки к операции она отказалась от госпитализации и сказала, что поедет в частную клинику», – сообщает telegram-канал Mash.

В соцсетях актриса пока никак не комментирует происшествие, но публикует фотографии со своей собакой и восхищается натюрмортами.