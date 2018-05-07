В Татарстане задержали напавшего с ножом на детсад мужчину

Подозреваемый в нападении на женщину-охранника и поджоге детского сада «Ивушка» в Альметьевске задержан, сообщил начальник управления образования Альметьевского района Татарстана Дмитрий Садетдинов.

«Сейчас, насколько я знаю, его личность установлена, он задержан. По всей территории детского сада у нас установлены видеокамеры - по периметру, на входной группе. Это помогло», – передает РИА «Новости» слова Садетдинова.

Он рассказал также, что жизни женщины ничто не угрожает, в результате нападения она получила порезы рук и ног.

Напомним, ранее в понедельник сообщалось, что неизвестный мужчина, вооруженный ножом, в ночь на понедельник проник в детский сад № 65 Альметьевска, ранил 60-летнюю охранницу и поджег образовательное учреждение.