Путин отметил заслугу Медведева в достойной работе кабмина

Глава российского государства Владимир Путин встретился с членами правительства России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Встреча состоялась поздно вечером в воскресенье. Президент «поблагодарил всех членов кабмина, сотрудников министерств и ведомств, аппарата правительства за достигнутые значимые результаты в решении задач, стоящих перед Россией», передает РИА «Новости».

Путин отметил, что за шесть «насыщенных» лет работы кабмин столкнулся с «новыми вызовами и неординарными событиями» в России и в мире. Кабмин проявил «твердость и последовательность», правительству приходилось «брать на себя ответственность и реализовывать принятые решения», руководствуясь «современными подходами», сказал президент.

Работу правительства Путин назвал достойной. По его словам кабмин действовал «как настоящая команда». Президент подчеркнул, что в этом есть «огромная заслуга» главы правительства Дмитрия Медведева.

Путин отметил, что основная деятельность кабмина была направлена на реализацию майских указов.

Путин признал, что с реализацией майских указов были сложности, «не всех показателей удалось достичь с точностью до запятой». Он сказал, что «так всегда бывает, когда берешься за масштабный, долгосрочный проект», сообщается на сайте Кремля.

«При этом ситуация постоянно менялась, появлялись новые, часто очень объективные факторы. Но повторю, ощутимые результаты, динамика, изменения есть. Стратегический вектор развития задан правильно», – заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что «ключевая задача на ближайшие годы – уверенное повышение реальных доходов граждан». Путин указал на «общую устойчивость» российской экономики, которая «справилась и с резким падением цен на нефть, и с попытками санкционного давления, и с колебаниями глобальной конъюнктуры». Так что для повышения доходов «есть хорошая база», считает президент.

Он сказал, что предпринятые кабмином шаги позволили преодолеть спад, оживить многие сектора экономики. Кроме того, выросли зарплаты в бюджетной сфере, стал выше престиж труда учителя, врача, работников других сфер, которые определяют будущее страны.

Путин заявил, что важно сохранить и развивать современные подходы и обеспечить преемственность работы правительства.

«Рассчитываю здесь на вашу поддержку, ответственность и профессионализм», – сказал президент.