Путин снял с министра Соколова взыскание за «ВИМ-Авиа»

Президент России Владимир Путин снял дисциплинарное взыскание с министра транспорта Максима Соколова, которое было на него наложено в связи с ситуацией с авиакомпанией «ВИМ-Авиа».

«Снять дисциплинарное взыскание с министра транспорта Российской Федерации Соколова М.Ю.», – говорится в тексте указа, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В сентябре 2017 года Путин из-за ситуации с компанией «ВИМ-Авиа» заявил вице-премьеру Аркадию Дворковичу, что тот уделяет недостаточное внимание транспортной отрасли, а также подписал указ о дисциплинарном взыскании главе Минтранса Максиму Соколову.

Между тем, ранее в воскресенье коллектив бывших сотрудников авиакомпании заявил, что новый генеральный директор «ВИМ-Авиа» и его заместитель исчезли, что ставит под угрозу решение о выплате долгов по зарплате сотрудникам.

В октябре 2017 года «ВИМ-Авиа» прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляла около 10 млрд рублей.

В декабре суд заочно арестовал совладельца авиакомпании «ВИМ-Авиа» Рашида Мурсекаева, в его отношении возбуждено уголовное дело. Мурсекаев покинул территорию России и объявлен в международный розыск.