Порошенко выразил надежду на получение УПЦ автокефалии

Президент Украины Петр Порошенко во время национального молитвенного завтрака в Киеве выразил надежду на получение Украинской православной церкви автокефалии.

«Надеемся, что это решение может быть принято до (празднования) 1030-летия крещения Украины-Руси», – передает Интерфакс-Украина слова Порошенко.

Ранее Порошенко утверждал, что Константинопольский патриархат якобы начал работу по введению автокефалии Украинской православной церкви. Однако близкий ко Вселенскому патриархату источник заявил, что так называемая Украинская православная церковь Киевского патриархата не получит автокефалии.

Отметим, что главы и представители поместных православных церквей УПЦ МП не поддержали идею украинских властей о создании «единой автокефальной церкви» в стране.

Напомним, 15 мая Порошенко заявил, что Украинская православная церковь «очень-очень близка» к получению автокефалии.