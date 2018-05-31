Штормовое предупреждение продлили в Москве

Время действия предупреждения о сильном ветре в Москве продлено до 21.00 четверга, сообщили в столичном метеобюро.

«До 21.00 31 мая в Москве, включая Троицкий и Новомосковский административные округа, ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше», – передает «Интерфакс» сообщение ведомства.

Ранее МЧС предупредило жителей столицы о резком ухудшении погоды.

Напомним, в среду в Москве шесть человек, в том числе двое детей, пострадали при падении деревьев из-за сильного ветра.